В Самаре на Пензенской водитель Renault сбил на "зебре" школьницу

СЕГОДНЯ 09:02 2019-01-24T09:02:20+03:00

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В среду, 23 января, примерно в 13:45 на улице Пензенской в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 47-летний водитель автомобиля Renault Logan, двигаясь со стороны улицы Владимирской в направлении улицы Урицкого, напротив дома № 47 по улице Пензенской сбил 16-летнюю девочку. Школьница возращалась после уроков домой и шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате случившегося девочка получила травму руки. На машине скорой помощи ее увезли в больницу. Медики приняли решение госпитализировать пострадавшую. В настоящее время полицейские проводят по факту ДТП проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.