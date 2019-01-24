МЧС предупреждает самарцев о сильном ветре и морозе

СЕГОДНЯ 10:04 2019-01-24T10:45:35+03:00

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В Самарской области вновь ожидается ухудшение погоды. По данным Приволжского УГМС, с 7 часов до 19 часов четверга, 24 января, в регионе будет дуть сильный ветер. Его порывы будут достигать 15-20 м/с. Также синоптики прогнозируют довольно крепкие морозы. Так, температура воздуха по области ночью -21...-26 °С, местами -27...-32 °С; днем -13...-18 °С; в Самаре ночью -22...-24 °С, местами -26...-28 °С; днем -15...-17 °С.

В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей по возможности не выходить из дома; не оставлять детей без присмотра; не стоять возле стен домов; не прятаться за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями, а также под деревьями и ЛЭП. Водителям сотрудники МЧС рекомендуют быть внимательнее на дорогах, соблюдать скорость и интервал движения.