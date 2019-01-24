2019-01-24T10:45:35+03:00
Общество

МЧС предупреждает самарцев о сильном ветре и морозе

Жителей региона призывают по возможности не выходить из дома
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Самарцам придется сильно утеплитьсяСамарцам придется сильно утеплитьсяФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Самарской области вновь ожидается ухудшение погоды. По данным Приволжского УГМС, с 7 часов до 19 часов четверга, 24 января, в регионе будет дуть сильный ветер. Его порывы будут достигать 15-20 м/с. Также синоптики прогнозируют довольно крепкие морозы. Так, температура воздуха по области ночью -21...-26 °С, местами -27...-32 °С; днем -13...-18 °С; в Самаре ночью -22...-24 °С, местами -26...-28 °С; днем -15...-17 °С.

В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей по возможности не выходить из дома; не оставлять детей без присмотра; не стоять возле стен домов; не прятаться за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями, а также под деревьями и ЛЭП. Водителям сотрудники МЧС рекомендуют быть внимательнее на дорогах, соблюдать скорость и интервал движения.

В результате коммунальной аварии в Самаре тысячи людей остаются без отопления в двадцатиградусный мороз

00:00
00:00

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Новокуйбышевском в столкновении двух отечественных легковушек погиб человек
Жительнице Тольятти запретили выезжать за границу из-за долга в 300 тысяч рублей
А вот и холодненькая пошла: на Средне-Садовой в Самаре протекла труба холодного водоснабжения
Гандболистки «Лады» разгромили московский «Луч-РГСУ»
В Чапаевске хирурга осудили за вымогательство денежной благодарности за операцию
В Самаре судебный пристав попался на взятке
В Самаре на Пензенской водитель Renault сбил на "зебре" школьницу
В Самаре День студента отметят на горнолыжном комплексе
В Самаре замдиректора центра медицины катастроф поймали на взятке
В Сызрани слесарь поломал лицо незнакомцу
Волейбольная «Нова» в гостях проиграла «Факелу» со счетом 3:0
Тепло возвращается: на месте коммунальной аварии на Ташкентской завершились сварочные работы и идет запуск теплоносителя