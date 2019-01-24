В Самаре прокуратура и полиция накрыли подпольное казино на проспекте Кирова

СЕГОДНЯ 11:38 2019-01-24T11:38:20+03:00

Организаторы игорной деятельность задержаны, решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела

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Вчера вечером, 23 января, в областном центре прошел очередной рейд по выявлению незаконных игорных клубов. Сотрудники прокуратуры Промышленного района совместно с полицейскими разоблачили подпольное казино на проспекте Кирова, 143.

- В ходе проверки установлено, что в этом доме организовали и осуществляли незаконную игорную деятельность. На место происшествия выехали сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в надзорном ведомстве.

Полицейские в ходе осмотра изъяли 11 системных блоков, 10 мониторов, 1 ноутбук и другое оборудование. Как сообщил помощник прокурора Промышленного района, Мансур Харисов, работа этой игровой точки прекращена.

Сейчас силовики продолжают проверку всех обстоятельств случившегося. В самое ближайшее время должно быть возбуждено уголовное дело.