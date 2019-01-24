2019-01-24T12:26:58+03:00
Общество

Все зависит от организаторов фестиваля: "Рок над Волгой" хотят провести на "Самара Арене"

Региональные власти намерены договориться с создателем бренда о возрождении культового мероприятия
Мария ШЕСТЕРИКОВААнастасия ФИЛАТОВА
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Сейчас власти решают, в каком формате будет проходить фестивальСейчас власти решают, в каком формате будет проходить фестивальФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Власти Самарской области не отказались от идеи возрождения фестиваля "Рок над Волгой". В настоящее время в качестве площадки его проведения рассматривается стадион "Самара Арена". Об этом сообщил врио министра культуры региона Сергей Филиппов.

По словам чиновника, сейчас решается, в каком формате будет проходить фестиваль: в полевом, где вход был бесплатным, или стадионном. Кроме того, региональным властям предстоит переговорить с создателями бренда "Рок над Волгой" о возрождении фестиваля.

- Стоит большой финансовый вопрос. Проведение фестиваля на поляне стоило больших денег, большая часть средств была небюджетной. Если удастся договориться с организаторами, то фестивалю быть. Но фестиваль мы хотим проводить, это наша принципиальная позиция, - отметил Сергей Филиппов.

Напомним, что фестиваль "Рок над Волгой" проводился в Самаре с 2009 года. Каждый раз он собирал тысячи зрителей. Самым посещаемым оказался фестиваль 2013 года, когда на выступление в Самару приехала известная немецкая группа Rammstein. После того скандального выступления "Рок над Волгой" в Самаре больше не проводился.

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