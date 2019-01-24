Ранним утром на Ракитовском шоссе в Самаре горел автобус

СЕГОДНЯ 12:41 2019-01-24T12:41:50+03:00

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Ранним утром в четверг, 24 января, в Кировском районе Самары произошел пожар. Там на Ракитовском шоссе загорелся автобус.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 5:30. На место происшествия выезжали 9 пожарных и 2 единицы техники. По приезду они установили, что горит моторный отсек автобуса. Потушить возгорание пожарным удалось за считанные минуты. В 5:42 они локализовали пожар, а в 5:44 полностью его ликвидировали.

Информации о пострадавших нет. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него.