Ранним утром на Ракитовском шоссе в Самаре горел автобус
Пожар начался с моторного отсека
Фото: ГУ МЧС по Самарской области
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Ранним утром в четверг, 24 января, в Кировском районе Самары произошел пожар. Там на Ракитовском шоссе загорелся автобус.
По данным ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 5:30. На место происшествия выезжали 9 пожарных и 2 единицы техники. По приезду они установили, что горит моторный отсек автобуса. Потушить возгорание пожарным удалось за считанные минуты. В 5:42 они локализовали пожар, а в 5:44 полностью его ликвидировали.
Информации о пострадавших нет. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него.