2019-01-24T12:41:50+03:00
Общество

Ранним утром на Ракитовском шоссе в Самаре горел автобус

Пожар начался с моторного отсека
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МЧС по Самарской областиФото: ГУ МЧС по Самарской области
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Ранним утром в четверг, 24 января, в Кировском районе Самары произошел пожар. Там на Ракитовском шоссе загорелся автобус.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 5:30. На место происшествия выезжали 9 пожарных и 2 единицы техники. По приезду они установили, что горит моторный отсек автобуса. Потушить возгорание пожарным удалось за считанные минуты. В 5:42 они локализовали пожар, а в 5:44 полностью его ликвидировали.

Информации о пострадавших нет. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него.

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