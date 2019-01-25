2019-01-25T08:49:42+03:00
Происшествия

В Сызранском районе Vesta «догнала» ВАЗ: пострадали три человека, в том числе двое детей

Одного пострадавшего пришлось госпитализировать в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В четверг, 24 января, примерно в 17:00 на 11 км трассы «УралСызрань-1» в Сызранском районе столкнулись две отечественные легковушки: «Лада Веста» и ВАЗ-21140. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 53-летний водитель «Весты», двигаясь в условиях снегопада со стороны Сызрани в направлении Октябрьска, не выбрал безопасную дистанцию до едущего впереди автомобиля и врезался в него.

В результате случившегося пострадали три пассажира «четырнадцатой»: 10-летняя девочка, 6-летняя девочка и 68-летняя женщина. После оказания необходимой помощи детям назначили амбулаторное лечение, а пенсионерку с различными травмами госпитализировали в больницу. Известно, что все пассажиры были пристегнуты.

В настоящее время правоохранители проводят по факту аварии проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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