Попавшие в ДТП два КамАЗа и фура заблокировали трассу в Самарской области

СЕГОДНЯ 11:33 2019-01-25T11:33:01+03:00

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Серьезное ДТП произошло сегодня утром, 25 января, на 66-67 километре дороги Самара-Бугуруслан. Там столкнулись два КамАЗа и "Скания" с полуприцепом, сообщают очевидцы. В результате аварии проезжая часть оказалась перекрытой, некоторые водители объезжают трассу по встречной полосе.

- В настоящий момент сотрудники полиции принимают меры к расчистке дороги. Организован объезд места ДТП, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Как отмечают полицейские, никто в результате происшествия не пострадал. Сейчас стражи порядка проводят проверку всех обстоятельств случившегося. По ее итогам будет принято процессуальное решение.