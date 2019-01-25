В Самаре следователи заинтересовались смертью 5-летней девочки в больнице

СЕГОДНЯ 11:51 2019-01-25T11:51:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре следователи разбираются в обстоятельствах гибели 5-летней девочки. Накануне Рождества, 6 января, малышку на машине скорой помощи доставили в больницу с диагнозом «острый ларингит», а через несколько часов она впала в кому. Девочка находилась под наблюдением врачей около двух недель, но они не смогли ей помочь. В среду, 23 января, малышка скончалась. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Правоохранители не исключают возможность того, что девочка умерла из-за врачебной ошибки. В настоящее время по факту произошедшего Советский межрайонный следственный отдел Самары возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.