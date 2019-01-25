Тольяттинские фигуристы Софья Евдокимова и Егор Базин довольны своим первым выступлением на Чемпионате Европы

25 Янв. 22:32 2019-01-25T22:44:17+03:00

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В Минске продолжается Чемпионат Европы по фигурному катанию. Как раньше писал сайт kp.ru, на нем впервые в своей карьере выступают спортсмены из Тольятти Софья Евдокимова и Егор Базин.

Со своей первой программой они вышли на лед в пятницу, 25 января, в категории ритм-танец.

По итогам выступления жюри присудило тольяттинским фигуристам 66,65 балла. Базин и Евдокимова оказались на одиннадцатом месте.

Тем не менее своим выступлением наши спортсмены остались довольны. Они отметили, что им удалось сохранить форму после прошлогоднего чемпионата России, где они стали бронзовыми призерами.

Тяжелее всего было перед праздниками, три дня - лени, с трудом выходили на тренировки, а после праздников нормально начали тренироваться, - отметил Базин.

В ритм-танце на чемпионате Европы обошла вторая пара из России Александра Степанова и Иван Букин (81,37 балла). А первое место заняли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон с мировым рекордом - 84,79 балла.

Однако мы продолжаем болеть за тольяттинских фигуристов. Впереди у Софьи Евдокимовой и Егора Базина еще одно выступление. 26 января они выйдут на лед «Минск-Арены» с произвольной программой. Начало трансляции в 16.25.

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