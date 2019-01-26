2019-01-26T11:38:09+03:00
Происшествия

В Самаре на Зубчаниновском шоссе «Приора» сбила 8-летнюю девочку на пешеходном переходе

При этом мама с дочкой переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: ГУ МВД России по Самарской областиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В субботу, 26 января, около трех часов ночи на Заводском шоссе в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

По данным регионального управления МВД России, в 2 часа 40 минут напротив дома №175 по Зубчаниновскому шоссе автомобиль «Лада Приора» сбил 8-летнюю девочку. Ребенок был в сопровождении своей матери, и они переходили дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

25-летний водитель «Лады Приоры» просто обязан был остановиться и пропустить их, но этого не произошло. В результате аварии девочка получила травму головы и на скорой помощи была доставлена в больницу.

На место ДТП сразу прибыли полицейские и начали устанавливать все обстоятельства ДТП. Они огородили место аварии, начали искать свидетелей произошедшего и собирать вещественные доказательства. Проверка по факту аварии продолжается. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

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