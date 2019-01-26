На трассе М-5 под Сызранью фура разорвала «шестерку» на куски

СЕГОДНЯ 12:25 2019-01-26T12:25:36+03:00

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В субботу утром, 26 января, недалеко от Сызрани в Ульяновской области произошла страшная авария. На 838 км федеральной трассы М-5 «Урал» автомобиль ВАЗ-2106 столкнулся с большегрузом марки Mersedes. Фура двигалась со стороны Москвы в Самарскую область в направлении Сызрани.

Как случилось столкновение, пока в Гоставтоинспекции не уточняется. Однако, как видно на видеозаписи, которую сделали очевидцы и опубликовали в социальных сетях, столкновение было такой силы, что «шестерку» просто разорвало на куски. Оси, части кузова: их разметало по всей трассе.

Подробностей ДТП пока нет, на месте работают специалисты. По словам очевидцев, в машине находился только водитель. Более того, люди утверждают, что он чудом выжил и даже самостоятельно пересел в машину скорой помощи.