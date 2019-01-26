2019-01-26T12:25:36+03:00
Происшествия

На трассе М-5 под Сызранью фура разорвала «шестерку» на куски

По словам очевидцев, водитель чудом уцелел
Вера ЦЫГАНКОВА
Поделиться:
Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

В субботу утром, 26 января, недалеко от Сызрани в Ульяновской области произошла страшная авария. На 838 км федеральной трассы М-5 «Урал» автомобиль ВАЗ-2106 столкнулся с большегрузом марки Mersedes. Фура двигалась со стороны Москвы в Самарскую область в направлении Сызрани.

Как случилось столкновение, пока в Гоставтоинспекции не уточняется. Однако, как видно на видеозаписи, которую сделали очевидцы и опубликовали в социальных сетях, столкновение было такой силы, что «шестерку» просто разорвало на куски. Оси, части кузова: их разметало по всей трассе.

Подробностей ДТП пока нет, на месте работают специалисты. По словам очевидцев, в машине находился только водитель. Более того, люди утверждают, что он чудом выжил и даже самостоятельно пересел в машину скорой помощи.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самарские студенты надели доспехи и закрылись щитами: в музее «Россия — моя история» отметили день студенчества
В Самаре на Зубчаниновском шоссе «Приора» сбила 8-летнюю девочку на пешеходном переходе
«Ставьте палки по дороге»: в Сызрани рыбак чудом выбрался с середины Волги во время метели
ЦСК ВВС второй раз обыграл ХК «Металлург»
В Сызрани дружеские посиделки в кафе закончились поножовщиной
Тольяттинские фигуристы Софья Евдокимова и Егор Базин довольны своим первым выступлением на Чемпионате Европы
Аэрофлот на два дня отменил рейсы между Самарой и Москвой
Два человека погибли в горящем бараке на улице Крейсерной в Самаре
В Самарской области гардеробщица извинилась перед родителями школьницы, которую обматерила, и уволилась
Самарец заказал убийство тестя и тещи ради наследства в Анапе
Пятница, ДТП, заснеженные дороги: пробки в Самаре достигли 10 баллов
В Самаре бывшего начальника контрольного отдела УФНС оставили под стражей еще на 3 месяца