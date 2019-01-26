2019-01-26T22:36:21+03:00
Общество

"Мне перед ними трусы снимать!" Тольяттинский призывник не оценил молодых медсестричек в военкоматах

Молодой человек считает, что работать с будущими призывниками должны медсестры, которые исполнилось не меньше 30 лет
Анастасия МЫШКИНА
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Молодому призывнику не понравились юные медсестрыМолодому призывнику не понравились юные медсестры
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Жители Тольятти обсуждают инициативу, с которой выступил юный призывник из автограда. Молодой человек в группе "Черный список Тольятти" в ВК пожаловался, что на призывном пункте осмотр проводят совсем молоденькие медсестры, буквально вчерашние выпускницы колледжей.

- Особенно это касаетс некоторых кабинетов. А о том что призывникам бывает не очень комфортно никто не думает. Наоборот одни молодые как специально там сидят, - грустно констатировал молодой человек. И предложил подумать об этом на законодательном уровне.

Комментаторы сразу догадались, какие кабинеты имеет ввиду автор поста. Конечно, большинство начали шутить, но некоторые даже посочувствовали призывникам, ведь в самом деле контролировать реакции молодого организма не так-то просто.

- Ну автора понять можно. Все смелые такие по ту сторону экрана, - высказала свое мнение Юлия.

А что думаете вы? Где вы испытываете неловкость?

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