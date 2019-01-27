Самарцы спорят, должны ли гореть печенья

СЕГОДНЯ 09:11 2019-01-27T10:06:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Должны ли гореть крекеры с кунжутом? Эти вопросом задались самарцы после того как в сети появилось видео, автор которого решил поджечь недавно купленное печенье. Лакомство мужчина поднес к газовой конфорке и то вспыхнуло словно кусок картона.

- И такой товар продают в магазине у нас в Самаре. Пока сам не увидел, не поверил, - поделился своими впечатлениями автор.

- А при чем тут магазины, все вопросы к производителям, - заметили одни.

Однако другие пользователи сети тут же ответили, что для натурального продукта, сделанного из муки, горение совершенно нормальный и вполне естественный процесс.

- Мука горит по хлеще пороха. А это печенье сделано из муки. Так что ничего удивительного. Подавляющее большинство продуктов питания горит, потому что углеводы, жиры и белки - поддерживают горение, если содержание воды не превышает определенное количество. Сухую колбасу, например, можно использовать как факел, - уверены самарцы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/688418" frameborder="0"></iframe> Самарцы спорят, должно ли гореть печенье?.А что думаете вы?

Но автор видео на этом не унимался.

- Что горят это полбеды, они плавятся, как пластмасса, - уверяет автор видео.

Так должны ли гореть печенья?

Мнение экспертов:

Ведущий инженер-технолог одного из химических предприятий Самарской области Игорь Полянский:

- Горят или не горят печенья, зависит от их состава. Здесь, судя по составу, большое количество органических веществ химического происхождения, поэтому то, что они горят совсем не удивительно. Чтобы узнать можно их есть или нет, нужно делать полный анализ и смотреть, не превышают ли установленные нормы все эти стабилизаторы и антиокислители. Это задача для Роспотребнадзора.

Химик-криминалист Данила Федосов:

- Печенья должны гореть, в их составе масло, сахар и мука. Там все состоит из горючих вещей. Конечно, полыхать синим пламенем не будет, но гореть и тлеть желтым огнем должно.

Мне кажется, что выросло поколение детей, которые ничего не кидали в костер. Горит практически все, кроме глины, камней, стекла, металла и еще нескольких материалов. А в составе печений их нет.