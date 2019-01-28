В Самаре на Ташкентской водитель ВАЗ-2115 «залетел» под автобус

СЕГОДНЯ 12:05 2019-01-28T12:10:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем в понедельник, 28 января, в Промышленном районе Самары произошло серьезное ДТП. Там на пересечении улиц Ташкентской и Тополей легковушка «залетела» под автобус. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП 163 Самара».

По словам свидетелей аварии, водитель ВАЗ-2115, двигаясь по улице Ташкентской, в районе дома № 218 врезался в автобус. Удар пришелся на правую сторону легкового автомобиля. Из-за случившегося смяло практически половину салона.

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Из-за происшествия движение на некоторое время по улице Ташкентской было затруднено.