Смотри, не провались: самарцам рассказали, куда жаловаться на открытые люки

СЕГОДНЯ 13:06 2019-01-28T13:06:51+03:00

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В Самаре в последнее время поступают все больше сообщений об открытых колодцах. Так, только за прошлый код в коммунальные службы города поступил 1181 звонок о подобных проблемах. Однако многие не знают, куда обращаться, если видят открытый колодец. Как рассказали в РКС-Самара, сообщить об открытом колодце или о краже люков, можно по телефону диспетчерской службы: 334-75-12 или на сайте samcomsys.ru/appeals.

- Будьте бдительны! Берегите свое здоровье и жизнь и защитите близких! Сообщив об открытом колодце, вы можете спасти чью-то жизнь, - призывают сотрудники РКС-Самара.

Как отмечают представители компании, по каждому вызову выезжают специалисты. Они обследуют, ремонтируют колодцы и закрывают крышки люков. Только за минувший год они заменили 828 сломанных или украденных крышек люков колодцев.