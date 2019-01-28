В Самаре водитель автобуса сбил на "зебре" пенсионерку
В понедельник, 28 января, примерно в 10:00 на улице Красноармейской в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Там автобус маршрута № 56 сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По информации полицейских, 57-летний водитель автобуса, двигаясь со стороны улицы Спортивной в направлении улицы Урицкого, напротив дома № 133 по улице Красноармейской сбил 66-летнюю женщину. Последняя пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
В результате случившегося пенсионерка получила различные травмы, с которыми ее на машине скорой помощи увезли в больницу. Медики приняли решение госпитализировать пострадавшую. В настоящее время полицейские проводят по факту аварии проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.