2019-01-28T15:53:50+03:00
Происшествия

В Самаре водитель автобуса сбил на "зебре" пенсионерку

Женщину с различными травмами госпитализировали в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
Изменить размер текста:

В понедельник, 28 января, примерно в 10:00 на улице Красноармейской в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Там автобус маршрута № 56 сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, 57-летний водитель автобуса, двигаясь со стороны улицы Спортивной в направлении улицы Урицкого, напротив дома № 133 по улице Красноармейской сбил 66-летнюю женщину. Последняя пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате случившегося пенсионерка получила различные травмы, с которыми ее на машине скорой помощи увезли в больницу. Медики приняли решение госпитализировать пострадавшую. В настоящее время полицейские проводят по факту аварии проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ДТП с автовозом и маршруткой блокировало движение в Самаре, есть пострадавшие
Туалет не закрывается, старые обои: самарчанка пожаловалась на состояние школы № 168
В Самаре чиновники потребовали снести часть торгового центра «Парк Хаус»
Выла больше недели: жители Тольятти спасли собаку с крыши недостроенного здания
Осторожно, вам врут: как пожилым самарцам не стать жертвами мошенников
Осужденные из самарской колонии строгого режима на своем льду "уничтожили" хоккейную команду
На жигулевском предприятии выросла производительность труда
Братья из Самары завоевали три медали на первенстве России по фехтованию
На втором сборе «Крылья Советов» сыграют с «Ботевом», латвийским «Спартаком», «Кайсаром» и сербским «Партизаном»
Будьте осторожнее в отпуске: туристы завезли в Самарскую область лихорадку Денге
Жигулевск – город-курорт? Уже скоро в городе может появиться своя "жемчужина"
Андрей Карпочев покинул пост начальника ОГИБДД Самары
Чтобы не мешать уборке снега: на Ново-Садовой запретят стоянку транспорта по ночам
Футбольная «Лада» подписала 20-летнего защитника Александра Щеголькова
Из Самарской области отправили на родину еще 34 нелегала
В Самаре двое подростков хотели сбыть наркотики, но попались полицейским
В Самаре покажут спектакль «Князь Владимир» с участием Илзе Лиепа
Смотри, не провались: самарцам рассказали, куда жаловаться на открытые люки
Осталось два дня до завершения голосования в конкурсе "Мой веселый Новый год"
Будут быстрее приезжать на вызовы: для медиков Самарской области закупили новые автомобили
Продавала алкоголь без лицензии: в Самаре владелица магазина попалась на взятке полицейскому