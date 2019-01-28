2019-01-28T16:57:40+03:00
Общество

В Самаре чиновники потребовали снести часть торгового центра «Парк Хаус»

Сотрудники городской мэрии обратились с иском в арбитражный суд, но затем отозвали его
Анастасия ФИЛАТОВА
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Чиновники хотели взыскать с собственников ТЦ более 800 тысяч рублей за пользование земельным участкомЧиновники хотели взыскать с собственников ТЦ более 800 тысяч рублей за пользование земельным участком
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Департамент управления имуществом администрации Самары обратился в арбитражный суд Самарской области с требованием демонтировать часть торгового центра «Парк Хаус», который находится на пересечении Московского шоссе и улицы XXII Партсъезда. Чиновники предъявили иск к банкротящемуся оператору «Арес Недвижимость» и одному из собственников части ТЦ «РайзингСтар Медиа».

Поводом для иска стало то, что, по мнению представителей городской мэрии, компании незаконно воспользовались участком, который относится к государственной земле, и обогатились на нем, задолжав муниципалитету более чем 800 тысяч рублей. В итоге чиновники потребовали возместить долг, а также освободить земельный участок путем демонтажа части здания.

Однако через некоторое время сотрудники департамента управления имуществом по какой-то причине решили отказаться от своих притязаний и на минувшей неделе отозвали иск.

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