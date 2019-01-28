2019-01-28T18:46:01+03:00
Происшествия

ДТП с автовозом и маршруткой блокировало движение в Самаре, есть пострадавшие

Очевидцы сделали фото с места серьезной аварии, которая произошла в областной столице вечером 28 января
Михаил ГОРЮНОВ
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Состояние пострадавших сейчас уточняютСостояние пострадавших сейчас уточняютФото: соцсети
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Серьезное ДТП произошло сегодня вечером, в понедельник 28 января, на пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной. В самый час пик, примерно 18-20, там столкнулись маршрутка № 295 и большегруз, перевозящий автомобили. Движение в районе аварии встало.

- Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место аварии, оказали помощь пострадавшим, обеспечили обозначение места аварии, приняли меры к выявлению очевидцев случившегося, к сохранности вещественных доказательств, следов, имущества и других предметов, имеющих отношение к ДТП, а также зафиксировали условия, способствовавшие совершению аварии, - информируют в ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства происшествия. Количество пострадавших и их состояние уточняется. По факту аварии проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Из-за аварии на месте происшествия образовалась пробка Фото: соцсети

Из-за аварии на месте происшествия образовалась пробкаФото: соцсети

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