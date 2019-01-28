Свиньи из ада оккупировали Поволжье: в Пензе и Самаре спорят, чья Хрюша страшнее
Самара и Пенза мерятся Свиньями. Фигурки символа года соорудили в этих городах из снега. В декабре постарались самарские скульпторы. Желтая Хрюша с леденящими душу чертами мордашки напугала горожан в парке Дружбы. В январе пришел черед пугаться для жителей Пензы.
- Что это за чудо-юдо. Я чуть заикой не стал. Думал сугроб какой-то странный, подошел поближе а там это… - передает местный портал слова автора фото.
Естественно, картинка разлетелась по социальным сетям и ее тут же стали обсуждать все жители соседних регионов. А самарцы тут же вспомнили о своей желтой Земляной Свинье. И начали спорить: мол, у вас еще не ужас, вот у нас был. Одно понятно: скульпторы наверняка вдохновлялись примером самарских товарищей и хотели известности. По замыслу авторов три странно-розовых сугроба должны символизировать трех поросят из сказки. Но судя по всему их успел съесть и переварить волк.
А как вы считаете, какая Свинья ужаснее?