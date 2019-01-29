2019-01-29T21:04:29+03:00
Общество

Строительство магистрали Центральной в Самаре перенесли на 2020 год

В ближайшее время планируют только с помощью конкурса выбрать инвестора
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Магистраль Центральная будет состоят из 6 полос движения и двух дублеров. Фото: taburent.ruМагистраль Центральная будет состоят из 6 полос движения и двух дублеров. Фото: taburent.ru
Изменить размер текста:

Строительство магистрали Центральной в Самаре снова перенесли. На этот раз на год. Строительство начнется не раньше 2020 года. Об этом рассказал Дмитрий Азаров на заседании губернской думы.

Предварительное одобрение проект получил, сейчас нужно выбрать инвестора. Конкурс собираются провести в ближайшее время, через год региональное правительство собирается отправить заявку и получить деньги из федерального бюджета.

Напомним, магистраль Центральная должна соединить Ракитовское шоссе и Крымскую площадь в областной столице. При этом проезд по дороге будет платным – 79 рублей для легковушек и 237 рублей для грузовиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Любитель секса с "кошаками" и онлайн-игр из Росгеологии несколько лет возглавлял совет директоров Самаранефтегеофизики
Аутсайдер ВХЛ «Ермак» разгромил ЦСК ВВС 7:1
«Лада» в овертайме обыграла красноярский «Сокол» 2:1
Поселок в Самарской области трое суток был отрезан от мира из-за трехметровых заносов
В Самаре встали трамваи из-за застрявшей на путях легковушки
В Самаре из-за повреждения трубы без тепла осталось здание управления Куйбышевской железной дороги
В Самаре на въезде в «Кошелев» КамАЗ «потерял» четыре бетонные плиты
Детская коляска, провиант и палатка: путешественник из Бузулука идет пешком в Самару
В Самаре появился департамент междуножного хозяйства
Правительство Самарской области добивается, чтобы квитанции за газ были едиными
В Самаре займутся развитием территории от «Кинапа» до улицы Лейтенанта Шмидта
Раздельный сбор мусора в Самарской области планируют ввести к 2020 году
В Самаре молодая автомобилистка попала в больницу после столкновения с грузовиком
Самарцам объяснят, кому платить за газ
В волейбольной «Нове» сменился исполнительный директор
Сбил и уехал: в Сызрани ищут водителя, отправившего женщину в больницу
Нужно больше денег: на достройку Фрунзенского моста попросят дополнительные федеральные средства
В Сызрани пьяный водитель на «Мерседесе» устроил догонялки с ДПС
В Самаре бывшего борца с коррупцией будут судить за взятку от бизнесмена
О «заминировании» больниц Самары сообщали по электронной почте
«Ростелеком» испытал отечественную квантовую защиту передачи данных
Вновь придется померзнуть: в Самаре на Карбышева и Энтузиастов произошли аварии на теплосетях
Жена экс-мэра Самары Олега Фурсова получит выговор за поездки в Южную Корею за счет бюджета
Нанес ущерб на 30 тысяч рублей: в речпорту Сызрани поймали браконьера с 263 раками
Суд разрешил гипермаркету «Ашан» не возобновлять полноценную работу в ТЦ «Московский» в Самаре
Стоит густой пар: в Самаре в подъездах домов, где недавно произошла авария на теплосетях, начало прорывать трубы
Губернатор Дмитрий Азаров подтвердил, что за газ будут выставлять два счета