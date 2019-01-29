Строительство магистрали Центральной в Самаре перенесли на 2020 год

29 Янв. 21:04 2019-01-29T21:04:29+03:00

Магистраль Центральная будет состоят из 6 полос движения и двух дублеров. Фото: taburent.ru

В ближайшее время планируют только с помощью конкурса выбрать инвестора

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Строительство магистрали Центральной в Самаре снова перенесли. На этот раз на год. Строительство начнется не раньше 2020 года. Об этом рассказал Дмитрий Азаров на заседании губернской думы.

Предварительное одобрение проект получил, сейчас нужно выбрать инвестора. Конкурс собираются провести в ближайшее время, через год региональное правительство собирается отправить заявку и получить деньги из федерального бюджета.

Напомним, магистраль Центральная должна соединить Ракитовское шоссе и Крымскую площадь в областной столице. При этом проезд по дороге будет платным – 79 рублей для легковушек и 237 рублей для грузовиков.

ИСТОЧНИК KP.RU