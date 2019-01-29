2019-01-29T22:34:48+03:00
Общество

Любитель секса с "кошаками" и онлайн-игр из Росгеологии несколько лет возглавлял совет директоров Самаранефтегеофизики

Руслана Горринга уволили за стрим и разговор по скайпу с матом и несоответствующими должности признаниями
Анастасия МЫШКИНА
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Руслан Горринг попался на "горячем" видеоРуслан Горринг попался на "горячем" видео
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Топ-менеджер "Росгеологии" Руслан Горринг, вокруг которого разгорелся скандал из-за пристрастия к онлайн-играм и горячим откровениям, с 2017 года возглавлял Совет директоров Самаранефтегеофизики. 28 января стало известно, что из государственного холдинга мужчину уволили из-за появившегося в сети скандального видео, где топ-менеджер разговаривает матом, обсуждает сексуальные связи с сотрудницами, рассказывает о своих контактах с первыми лицами крупнейших компаний.

- В Самару председателем Совета директоров Руслан Горринг был назначен после того, как СНГео перешла под контроль "Росгеологии". В то время он уже был заместителем Романа Панова и имел больше связей, чем знаний в геофизике, - рассказали КП-Самара источники, знакомые с темой. Также отмечается, что у Горринга военное образование и прошлое, которое и связывает их с главой Росгеологии.

Журналисты "Комсомольской правдой" смогли раскопать информацию о второй жизни Руслана Горринга. Кстати, в Самаре он по большей части не появлялся, только участвовал в советах директоров. Председателем он перестал быть гораздо раньше своего увольнения из "Росгеологии".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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