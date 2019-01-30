В Самаре ищут водителя сбившего во дворе на Ново-Садовой мужчину

СЕГОДНЯ 10:09 2019-01-30T10:09:56+03:00

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В Самаре полицейские разыскивают водителя, который сбил человека и скрылся с места происшествия. ДТП произошло 10 января в 13:30 в районе дома № 323ж на улице Ново-Садовой.

- Неизвестный водитель, двигаясь на неустановленном автомобиле по дворовому проезду, наехал на пешехода, который пересекал проезжую часть справа налево по ходу его движения, не создавая помехи, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пешеход — 34-летний мужчина — получил травму головы. Его госпитализировали в больницу.

Полицейские просят всех, кто стал свидетелем данного ДТП или что-либо знает о личности водителя, сообщить об этом по телефонам: 8 (846) 951-91-2, 8 (937) 644-18-88, 020 (102) или обратиться по адресу: Самара, улица Александра Матросова, 153.

ИСТОЧНИК KP.RU