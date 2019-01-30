2019-01-30T13:18:57+03:00
Общество

АВТОВАЗ анонсировал старт продаж самой дорогой LADA в истории

Впервые цена на авто отечественного производства перевалила за миллион рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Vesta Sport станет самой дорогой моделью LADAVesta Sport станет самой дорогой моделью LADAФото: АвтоВАЗ
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В четверг, 31 января, стартуют продажи флагмана модельного ряда LADA Vesta — автомобиля LADA Vesta Sport. Эта модель станет самой дорогой среди продукции, выпускаемой тольяттинским АВТОВАЗом. Его цена перевалила за один миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

- LADA Vesta Sport предлагается в максимальной комплектации — Luxe. Стартовая цена автомобиля составит 1 009 900 рублей. Машина будет оснащена системой стабилизации, климат-контролем, мультифункциональным рулевым колесом. Также у нее будут обогрев передних сидений, датчики дождя и света, аудиосистема, - отмечают представители компании.

Также покупателям будет доступен пакет Multimedia, в который включены камера заднего вида, мультимедийная система с навигатором и обогрев ветрового стекла. Цена автомобиля с этим набором будет немного выше - 1 045 900 рублей.

Отметим, что в общей сложности разработчики применили на LADA Vesta Sport более 200 новых деталей и узлов. У этой модели заниженная подвеска и расширенная колея с 17-дюймовыми колесами на низкопрофильных шинах. На автомобиль установлен форсированный двигатель LADA объемом 1,8 л с перенастроенной системой регулировки фаз газораспределения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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