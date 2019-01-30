2019-01-30T14:18:47+03:00
Происшествия

Под Самарой «Мерседес» занесло под две встречные фуры: пострадал человек

Легковушка превратилась в груду металла
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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Во вторник, 29 января, около 12 часов дня на Обводной дороге Самары в Красноярском районе произошло серьезное ДТП. Там легковушка столкнулась с двумя большегрузами.

- Как выяснили сотрудники ГИБДД, 30-летний водитель автомобиля «Мерседес», двигаясь в условиях снегопада в направлении трассы М-5 «Урал», врезался в металлическое ограждение. После этого иномарку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с фурами МАN и «Скания», - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадал пассажир легковушки. Его с травмой ноги госпитализировали в больницу. В настоящее время полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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