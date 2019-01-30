В Самарской области в жутком ДТП погибла водитель "Приоры", очевидцы сделали фото

СЕГОДНЯ 15:51 2019-01-30T15:51:34+03:00

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Жуткое ДТП произошло сегодня днем, 30 января, недалеко от села Тимашево в Самарской области. На трассе Урал-Муханово столкнулись "Лада Приора" и "Хендая Солярис", к сожалению, не обошлось без жертв.

- Женщина, находившаяся за рулем "Приоры", погибла. Судя по повреждениям на машинах, удар получился очень сильным, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" очевидцы происшествия.

На месте событий сейчас работают сотрудники правоохранительных органов и другие оперативные службы. Для того, чтобы помочь пострадавшим, в районе аварии остановились автолюбители, двигавшиеся в попутных направлениях. По факту трагедии стражи порядка проводят проверку, в ходе которой будет установлено, кто виноват в случившемся.

На месте происшествия работали правоохранителиФото: Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU