В Самарской области в жутком ДТП погибла водитель "Приоры", очевидцы сделали фото
Жуткое ДТП произошло сегодня днем, 30 января, недалеко от села Тимашево в Самарской области. На трассе Урал-Муханово столкнулись "Лада Приора" и "Хендая Солярис", к сожалению, не обошлось без жертв.
- Женщина, находившаяся за рулем "Приоры", погибла. Судя по повреждениям на машинах, удар получился очень сильным, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" очевидцы происшествия.
На месте событий сейчас работают сотрудники правоохранительных органов и другие оперативные службы. Для того, чтобы помочь пострадавшим, в районе аварии остановились автолюбители, двигавшиеся в попутных направлениях. По факту трагедии стражи порядка проводят проверку, в ходе которой будет установлено, кто виноват в случившемся.
На месте происшествия работали правоохранителиФото: Соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU