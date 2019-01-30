В Самаре полицейским пришлось ловить голого мужчину возле ТЦ «Вива Ленд»

СЕГОДНЯ 16:31 2019-01-30T16:44:03+03:00

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В среду, 30 января, жители Кировского района Самары могли наблюдать необычную для зимы картину — совершенно голого мужчину. Неизвестный «нудист» решил устроить дневной променад по парковке торгового центра «Вива Ленд». Фотографии с самым закаленным человеком города появились в соцсетях.

- Мужчина абсолютно голый ходит возле «Вива Ленда». На нем даже обуви нет. И как он не боится себе что-нибудь отморозить, - удивляются самарцы.

Горожане в соцсетях строят разные версии того, почему мужчина ходит голым по городу. Кто-то предположил, что он под чем-то находится, другие думают, что человек идет с проруби домой, а некоторые уверены в том, что человек просто отдал последнее в уплату кредита. Пока самарцы теряются в догадках, моржа-нудиста ловят полицейские. Судя по фото, они уже на месте и ведут с мужчиной переговоры. Жителям предлагают не волноваться.

ИСТОЧНИК KP.RU