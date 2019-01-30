В Самарской области железнодорожный мост может обвалиться на пассажиров

СЕГОДНЯ 19:10 2019-01-30T19:10:39+03:00

Мост в Сызрани просят переделать уже давно

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В Сызрани может появиться новый железнодорожный мост. Такое обсуждение вели на пленарном заседании думы Сызрани. Ранее местные жители жаловались на пешеходный мост на железнодорожной станции «Сызрань-1».

- Мало того, что ступеньки неудобные, люди там постоянно лбы себе разбивают, так еще и мост может рухнуть на пассажиров. Он уже не выдерживает большого потока, -рассказывают жители Сызрани.

По мнению депутатов, это действительно глобальная проблема для города. Более того, один из пассажиров уже написал заявление из-за травмы, полученной на мосту. Народные избранники уверены: мост нужно либо менять, либо делать подземный переход, однако на это нужны деньги.

– Мы не раз обращались в РЖД за помощью. Нам пообещали принять решение, - сообщил глава Сызрани Николай Лядин. – Администрация города вместе с думой будет обращаться в губернскую думу.

Депутат Госдумы Евгений Серпер пообещал рассказать о проблеме с мотом руководству РЖД в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU