Памятник Шостаковичу появится в Самаре ко Дню города

СЕГОДНЯ 21:01 2019-01-30T21:01:28+03:00

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В Самаре появится памятник композитору Дмитрию Шостаковичу. С установкой скульптуры поможет министерство культуры России. Об этом рассказ-ал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

- Приобрести бронзовую скульптуру композитора готово Российское военно-историческое общество, - рассказал министр культуры России Владимир Мединский. Он поддержал идею установки памятника. Работа уже готова, ее сделал Зураб Церетели.

Точные сроки установки памятника не называются. Однако ранее Александр Хинштейн утверждал, что памятник может быть установлен к Дню города в сентябре 2019 года. Скульптура должна появиться около Самарского академического театра оперы и балета – в сквере на пересечении улиц Галактионовская и Красноармейская.

ИСТОЧНИК KP.RU