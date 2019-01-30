2019-01-30T21:01:28+03:00
Общество

Памятник Шостаковичу появится в Самаре ко Дню города

Автором скульптуры стал Зураб Церетели
Мария ШЕСТЕРИКОВА
Поделиться:
Памятник Шостаковичу уже готовПамятник Шостаковичу уже готовФото: соцсети
Изменить размер текста:

В Самаре появится памятник композитору Дмитрию Шостаковичу. С установкой скульптуры поможет министерство культуры России. Об этом рассказ-ал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

- Приобрести бронзовую скульптуру композитора готово Российское военно-историческое общество, - рассказал министр культуры России Владимир Мединский. Он поддержал идею установки памятника. Работа уже готова, ее сделал Зураб Церетели.

Точные сроки установки памятника не называются. Однако ранее Александр Хинштейн утверждал, что памятник может быть установлен к Дню города в сентябре 2019 года. Скульптура должна появиться около Самарского академического театра оперы и балета – в сквере на пересечении улиц Галактионовская и Красноармейская.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области железнодорожный мост может обвалиться на пассажиров
“Памятники нужно беречь”: В Самаре восстанавливают Иерусалимский храм Иверского монастыря
Самарцы стали реже покупать смартфоны в кредит и чаще выбирать китайские смартфоны
Неудачный обгон стоил автоледи на "Приоре" жизни: стали известны подробности смертельного ДТП под Самарой
Проверки идут ежедневно: прокуратура нашла сотни нарушений при уборке снега и вывоза мусора в Самаре
Дачу со слонами могут отдать молодым архитекторам
В Самаре полицейским пришлось ловить голого мужчину возле ТЦ «Вива Ленд»
Здание Фабрики-кухни передадут Третьяковской галерее после 1 июня
В Отрадном директора муниципального предприятия поймали на взятках в 1,3 млн рублей
В Самарской области в жутком ДТП погибла водитель "Приоры", очевидцы сделали фото
Ни наркотиков, ни алкоголя: экспертиза не подтвердила, что детский тренер «Лады» был пьян за рулем
За 2018 год число пользователей портала Госуслуг возросло на треть
В Самаре экс-главврача «Пироговки» и его подчиненных будут судить за мошенничество на 2,2 млн рублей
Сызранец возместил ущерб за чужое разбитое авто только после ареста собственной машины
Под Самарой «Мерседес» занесло под две встречные фуры: пострадал человек
Вирусы не дремлют: в Самарской области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ
АВТОВАЗ анонсировал старт продаж самой дорогой LADA в истории
Более 4 тысяч заявок за 10 минут: в Самаре стартовал прием документов на запись в первый класс
«Лечил» головные боли: в Сызрани полицейские нашли у пассажира поезда марихуану
В Самаре молодой человек попал под маршрутку, выйдя из трамвая
В Новокуйбышевске клиенты едва не задушили таксиста и угнали его машину
В Самаре прокуратура нашла более 100 нарушений при уборке снега
В Самаре на Московском шоссе появится еще одна разноуровневая развязка