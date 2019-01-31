Самарские таможенники задержали почти 5 тысяч пар поддельных кроссовок NIKE из Киргизии

СЕГОДНЯ 11:45 2019-01-31T11:45:11+03:00

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Самарские таможенники задержали фуры из Кыргызской Республики с контрафактными кроссовками, респираторами и чехлами на смартфоны.

- В грузовых автомобилях были найдены 6072 пары мужской и женской обуви под брендами NIKE, FILA, UGG, Adidas, Under Armor, 1800 респираторов с изображением «3М» и 4016 чехлов к смартфонам Samsung, Apple, Xiaomi с признаками подделки, - рассказали в пресс-службе Самарской таможни.

Как выяснилось, 4882 пар кроссовок с надписью NIKE не имеют ничего общего с этим товарным знаком. Все они являются контрафактными. По подсчетам специалистов, сумма ущерба, причиненного правообладателю бренда NIKE действиями отправителя и получателя товара, составила почти 40,3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU