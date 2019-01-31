В Самаре могут построить береговой учебно-тренировочный центр для подготовки речников и моряков
Самарский филиал Волжского государственного университета водного транспорта панирует расширяться. Вероятно, в ближайшее время учебное учреждение сможет предложить новые специальности для обучения. Речь идет о среднем специальном и высшем образовании. Как было отмечено на совещании по вопросам развития внутреннего водного транспорта в правительстве Самарской области, в регионе есть потребность в квалифицированных речниках и эту потребность намерены закрыть. Для этого необходимо провести обновление учебной базы вуза, отремонтировать общежития и создать береговой учебно-тренировочный комплекс. Основные договорённости по решению этих вопросов сегодня были достигнуты, решение этих договоренностей взял на контроль заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Тарасенк.
- Существует проект типового учебно-тренировочного центра, сейчас он проходит стадию экспертиз. Открытие такого центра позволит увеличить контингент по наиболее востребованным специальностям вуза. Это расширение спектра специальности среднего специального направления. Вырастит и уровень подготовки специалистов, - отметил директор Самарского филиала ФГБОУ ВО «Волжского государственного университета водного транспорта» Владимир Марков.
Для расширение учебной базы вуз также готов принять в оперативное управление здание по адресу Неверова, 87. Площадь здания около 2 тыс. метров. Оно полностью приспособлено под образовательный процесс.
ИСТОЧНИК KP.RU