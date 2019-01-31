2019-01-31T18:41:31+03:00
Общество

В Самаре могут построить береговой учебно-тренировочный центр для подготовки речников и моряков

Этот центр может стать крупнейшим на Волге
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
В совещании также участвовали первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Александр Нефёдов, депутат Госдумы Александр Хинштейн и другие.В совещании также участвовали первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Александр Нефёдов, депутат Госдумы Александр Хинштейн и другие.Фото: Евгения ВАСИНА
Изменить размер текста:

Самарский филиал Волжского государственного университета водного транспорта панирует расширяться. Вероятно, в ближайшее время учебное учреждение сможет предложить новые специальности для обучения. Речь идет о среднем специальном и высшем образовании. Как было отмечено на совещании по вопросам развития внутреннего водного транспорта в правительстве Самарской области, в регионе есть потребность в квалифицированных речниках и эту потребность намерены закрыть. Для этого необходимо провести обновление учебной базы вуза, отремонтировать общежития и создать береговой учебно-тренировочный комплекс. Основные договорённости по решению этих вопросов сегодня были достигнуты, решение этих договоренностей взял на контроль заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Тарасенк.

- Существует проект типового учебно-тренировочного центра, сейчас он проходит стадию экспертиз. Открытие такого центра позволит увеличить контингент по наиболее востребованным специальностям вуза. Это расширение спектра специальности среднего специального направления. Вырастит и уровень подготовки специалистов, - отметил директор Самарского филиала ФГБОУ ВО «Волжского государственного университета водного транспорта» Владимир Марков.

Для расширение учебной базы вуз также готов принять в оперативное управление здание по адресу Неверова, 87. Площадь здания около 2 тыс. метров. Оно полностью приспособлено под образовательный процесс.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителям Сызрани сказали, кому они должны платить за отопление
Терминал Самарского речного грузового порта хотят построить в Сызрани
В Самару "не пустили" 144 килограмма венгерской утки
Бомбы не нашли: в Самаре проверили 26 зданий, которые "заминировали" лжетеррористы
Башкиров распрощался с «Крыльями Советов»: футболиста принял казанский «Рубин»
В Самаре проведут митинг против отмены маршруток
До «Самара Арены» с 1 февраля начнет ходить трамвай № 7
В Самаре на Магистральной из-за аварии на водоводе автобусы пустили в объезд
Самарский политех накажут за незаконное прослушивание «Хуторянки»
В Самарской области ввели карантин из-за трупа бешеной лисы
Сообщения о минировании торговых центров и больниц в Самаре не подтвердились
100 сел Самарской области получили интернет от «Ростелекома»
В Самаре бывшего командира военчасти осудили за аферу с грузовыми шинами на 4,5 млн рублей
Самарский спа-салон заплатит 3,2 млн рублей штрафа за незаконный алкоголь