В Самаре могут построить береговой учебно-тренировочный центр для подготовки речников и моряков

СЕГОДНЯ 18:41 2019-01-31T18:41:31+03:00

В совещании также участвовали первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Александр Нефёдов, депутат Госдумы Александр Хинштейн и другие. Фото: Евгения ВАСИНА

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Самарский филиал Волжского государственного университета водного транспорта панирует расширяться. Вероятно, в ближайшее время учебное учреждение сможет предложить новые специальности для обучения. Речь идет о среднем специальном и высшем образовании. Как было отмечено на совещании по вопросам развития внутреннего водного транспорта в правительстве Самарской области, в регионе есть потребность в квалифицированных речниках и эту потребность намерены закрыть. Для этого необходимо провести обновление учебной базы вуза, отремонтировать общежития и создать береговой учебно-тренировочный комплекс. Основные договорённости по решению этих вопросов сегодня были достигнуты, решение этих договоренностей взял на контроль заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Тарасенк.

- Существует проект типового учебно-тренировочного центра, сейчас он проходит стадию экспертиз. Открытие такого центра позволит увеличить контингент по наиболее востребованным специальностям вуза. Это расширение спектра специальности среднего специального направления. Вырастит и уровень подготовки специалистов, - отметил директор Самарского филиала ФГБОУ ВО «Волжского государственного университета водного транспорта» Владимир Марков.

Для расширение учебной базы вуз также готов принять в оперативное управление здание по адресу Неверова, 87. Площадь здания около 2 тыс. метров. Оно полностью приспособлено под образовательный процесс.

ИСТОЧНИК KP.RU