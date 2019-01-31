2019-01-31T19:48:36+03:00
Общество

Терминал Самарского речного грузового порта хотят построить в Сызрани

В Самаре сделать его больше невозможно, этому мешает жилая застройка
Евгения ВАСИНА
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Грузовой порт требует развитияГрузовой порт требует развития
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В четверг, 31 декабря, в правительстве Самарской области обсудили перспективы развития речных перевозок в регионе. Один из вопросов, который обсудили – расширение грузового порта. К сожалению, в Самаре расшить порт невозможно из-за жилой застройки. Кроме того горожанам могут мешать грузовые автомобили, которых будет много при активном использовании порта. Генеральный директор АО "Самарский речной порт" Дмитрий Лукьянов предложил построить терминал в Сызрани.

- Это наш филиал, территория привлекательна многим, в том числе она вплотную прилегает к крупной железнодорожной развязке, имеет прямые выходы на крупную федеральную трассу М-5. Свободные территории вокруг позволят почти в два раза увеличить площадь порта. Таким образом, можно будет увеличить причальную стенку, построить новые терминал, в том числе для пищевых грузов, например зерна. Сейчас по этому вопросу идут переговоры с инвесторами, - пояснил Дмитрий Лукьянов.

Однако есть одна сложность: чтобы грузовые суда приходили в Сызрань без проблем необходимо расширить водный канал. В решение этого вопроса обещал помочь заместитель руководителя Росморречфлота Андрей Тарасенко. Сейчас проект порта претендует войти в госпрограмму "Развитие транспортной системы" для софинансирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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