2019-02-01T10:29:20+03:00
Происшествия

В Самаре на XXII Партсъезда пенсионер угодил под трамвай

Мужчина переходил пути в неположенном месте
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В пятницу, 1 февраля, около 7:15 на улице XXII Партсъезда в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Там под трамвай № 19 угодил пешеход.

- Как выяснили сотрудники ГИБДД, 69-летний мужчина решил перейти разделительный газон в неположенном месте. В это время по путям ехал трамвай. 45-летняя водитель состава не успела вовремя затормозить и сбила пешехода, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пенсионер получил различные травмы, с которыми его увезли в больницу. Медики приняли решение госпитализировать пострадавшего. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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