В Самаре на XXII Партсъезда пенсионер угодил под трамвай
В пятницу, 1 февраля, около 7:15 на улице XXII Партсъезда в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Там под трамвай № 19 угодил пешеход.
- Как выяснили сотрудники ГИБДД, 69-летний мужчина решил перейти разделительный газон в неположенном месте. В это время по путям ехал трамвай. 45-летняя водитель состава не успела вовремя затормозить и сбила пешехода, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
В результате случившегося пенсионер получил различные травмы, с которыми его увезли в больницу. Медики приняли решение госпитализировать пострадавшего. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU