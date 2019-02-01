2019-02-01T12:13:28+03:00
Общество

В Самаре запретят парковаться на Ташкентской по ночам

Запрет введут для того, чтобы облегчить работу службам благоустройства
Анастасия ФИЛАТОВА
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Запрет на остановку и стоянку введут с 21 февраляЗапрет на остановку и стоянку введут с 21 февраляФото: Олег ЗОЛОТО
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В Самаре изменят правила парковки на улице Ташкентской. Там с 21 февраля запретят остановку и стоянку транспортных средств в ночное время.

- Ограничения на стоянку вводятся на участке улицы Ташкентской от улицы Солнечной до улицы Демократической. Они будут действовать с 22:00 до 6:00, - сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог по Самарской области.

Как объяснили в ведомстве, запрет на ночную парковку необходим для того, чтобы службам благоустройства было проще убирать снег с проезжих частей и в целом следить за их состоянием. Автомобилистов просят быть внимательнее и не оставлять свои машины на обочинах, если не хотят, чтобы их эвакуировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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