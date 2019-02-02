Мужчина умер под колесами ГАЗа на Обводной дороге в Самарской области

СЕГОДНЯ 09:35 2019-02-02T09:35:03+03:00

Неизвестно, переходил ли пешеход дорогу по правилам, или пытался перебежать в неположенном месте

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Ночью второго февраля в Красноярском районе на Обводной дороге погиб человек. Пешеход попал под колеса автомобиля ГАЗ около трех часов ночи. На место аварии сразу прибыли полиция, которая начала работу по выявлению причин аварии.

- 46-летний мужчина переходил дорогу в темноте,водитель автомобиля ГАЗ допустил на него наезд. Пешеход от повреждений скончался на месте, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Сейчас проводится проверка по восстановлению всех условий, предшествовавших ДТП. Предстоит разобраться, соблюдал ли правила пешеход, почему не успел затормозить водитель авто. По результатам проверок полиция примет процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU