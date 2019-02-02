2019-02-02T18:03:26+03:00
Общество

Он боялся высоты! В Тольятти похоронили 13-летнего подростка, упавшего с 12 этажа в Сызрани

Друзья превратили стену погибшего в соцсетях в мемориальную доску
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Погибшего подростка похоронили в ТольяттиПогибшего подростка похоронили в Тольятти
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Сегодня второго февраля в Тольятти похоронили 13-летнего подростка, который упал с окна 12 этажного дома. Отпевание прошло в селе Тимофеевка. Мама погибшего подростка поблагодарила его друзей и знакомых за то, что пришли проводить её сына в последний путь.

Трагедия случилась 31 января в Сызрани. Сюда семья Никиты переехала из автограда несколько лет назад. В то время, когда подросток упал из окна, его мама и маленький брат были в гостях у знакомых в Тольятти. Полиция до сих пор ведёт следствие. Им предстоит выяснить, что произошло.

- Он не мог это сделать сам, я уверена. Он боялся высоты, он даже не поднялся бы на такую высоту сам, - пишет знакомая Никиты.

Друзья и знакомые буквально превратили страницу Никиты в социальной сети в мемориальную доску. В адрес подростка сказали много добрых слов, хотя нашлись и те, кто напомнил, что парень принадлежал к сообществу оффников. Знакомые обсуждают, что у Никиты могли быть проблемы с девушкой, а также ведут разговоры о каких-то группах смерти. Но большинство продолжают утверждать, что парня столкнули с высоты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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