В 15-ом микрорайоне автомобиль сбил пешехода
Он переходил дорогу в неположенном месте
Дорога была плохо расчищена
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2 февраля в Самаре на улице Георгия Димитрова произошло ДТП. Там "Лада Калина" сбила пешехода. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
— В 21:10 легковушка ехала по улице Димитрова от Стара-Загоры в сторону Московского шоссе. Около дома №27 водитель наехал на пешехода. Он переходил проезжую часть слева направо по ходу движения в неположенном месте. При этом рядом был пешеходный переход, — рассказывают в региональном "главке".
Пешеход в результате аварии получил травму ноги. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU