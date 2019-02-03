В 15-ом микрорайоне автомобиль сбил пешехода

СЕГОДНЯ 10:50 2019-02-03T11:31:15+03:00

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2 февраля в Самаре на улице Георгия Димитрова произошло ДТП. Там "Лада Калина" сбила пешехода. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

— В 21:10 легковушка ехала по улице Димитрова от Стара-Загоры в сторону Московского шоссе. Около дома №27 водитель наехал на пешехода. Он переходил проезжую часть слева направо по ходу движения в неположенном месте. При этом рядом был пешеходный переход, — рассказывают в региональном "главке".

Пешеход в результате аварии получил травму ноги. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU