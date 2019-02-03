2019-02-03T14:31:31+03:00
Происшествия

«Воды в соседних домах нет»: в Самаре на улице Ставропольской провалился асфальт

Движение на участке от ул. Ново-Вокзальной до ул. А.Матросова ограничили
Мария ШЕСТЕРИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Под асфальтом стоит водаПод асфальтом стоит вода
Изменить размер текста:

В Самаре на пересечении улиц Ставропольской и Матросова обвалился асфальт на проезжей части. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Самарской области. По предварительной информации, произошел прорыв трубы. Из-за этого появилась дыра в асфальте. На месте работают коммунальные службы.

— В близлежащих домах холодной воды нет, — рассказывают местные жители. — Прорыв огромный: метра полтора в длину. Под асфальтом стоит вода.

Для обеспечения безопасности движение на участке по Ставропольской от Ново-Вокзальной до Матросова ограничено, пока не устранят аварию на трубопроводе. Точные сроки будут известны после того, как установят объемы необходимых работ.

Пользователи в социальных сетях иронизируют. «Выглядит как моя бывшая» — пишут под фотографиями дыры. Другие вспоминают, что это далеко не первый прорыв.

— Нам же власти обещали прорыв в этом году: вот пожалуйста, один прорыв за другим.

Напомним, крупная коммунальная авария на пересечении Стара-Загоры и Ташкентской в середине января оставила без отопления несколько тысяч человек на 3 дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области поезд сошел с рельсов
В Самаре изменили маршруты №47 и №295
В Самарской области мужчина оплатил чужие покупки ради умирающей матери
В Самаре "четырнадцатая" залезла на припаркованную "Киа"
В 15-ом микрорайоне автомобиль сбил пешехода
«Это безответственность»: под Самарой 24 рыбака застряли в поле
Самарский Арбитражный суд может возглавить судья из Саратова
Погода на начало недели в Самаре: опять пойдет снег, но потеплеет
В Самаре 40 человек эвакуировали из вспыхнувшего дома в пос. Толевый
В самарской гордуме предложили увеличить финансирование самарского метро
"Крылья Советов" выиграли у болгар в первом матче сбора в Турции
Он боялся высоты! В Тольятти похоронили 13-летнего подростка, упавшего с 12 этажа в Сызрани
Ночью в Самаре задержали пассажира иномарки под «спидами»
В Тольятти поймали воровку, которую искали по всей России
А где же грудь? Жена самарского олигарха показала, какой была в 18 лет
В Самаре МАЗ с прицепом превратил в металлолом 16 автомобилей
В Самаре поймали "Витаса", грабившего богатых обитателей Просек