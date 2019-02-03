«Воды в соседних домах нет»: в Самаре на улице Ставропольской провалился асфальт

СЕГОДНЯ 14:31 2019-02-03T14:31:31+03:00

Движение на участке от ул. Ново-Вокзальной до ул. А.Матросова ограничили

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В Самаре на пересечении улиц Ставропольской и Матросова обвалился асфальт на проезжей части. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Самарской области. По предварительной информации, произошел прорыв трубы. Из-за этого появилась дыра в асфальте. На месте работают коммунальные службы.

— В близлежащих домах холодной воды нет, — рассказывают местные жители. — Прорыв огромный: метра полтора в длину. Под асфальтом стоит вода.

Для обеспечения безопасности движение на участке по Ставропольской от Ново-Вокзальной до Матросова ограничено, пока не устранят аварию на трубопроводе. Точные сроки будут известны после того, как установят объемы необходимых работ.

Пользователи в социальных сетях иронизируют. «Выглядит как моя бывшая» — пишут под фотографиями дыры. Другие вспоминают, что это далеко не первый прорыв.

— Нам же власти обещали прорыв в этом году: вот пожалуйста, один прорыв за другим.

Напомним, крупная коммунальная авария на пересечении Стара-Загоры и Ташкентской в середине января оставила без отопления несколько тысяч человек на 3 дня.

ИСТОЧНИК KP.RU