«Воды в соседних домах нет»: в Самаре на улице Ставропольской провалился асфальт
В Самаре на пересечении улиц Ставропольской и Матросова обвалился асфальт на проезжей части. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Самарской области. По предварительной информации, произошел прорыв трубы. Из-за этого появилась дыра в асфальте. На месте работают коммунальные службы.
— В близлежащих домах холодной воды нет, — рассказывают местные жители. — Прорыв огромный: метра полтора в длину. Под асфальтом стоит вода.
Для обеспечения безопасности движение на участке по Ставропольской от Ново-Вокзальной до Матросова ограничено, пока не устранят аварию на трубопроводе. Точные сроки будут известны после того, как установят объемы необходимых работ.
Пользователи в социальных сетях иронизируют. «Выглядит как моя бывшая» — пишут под фотографиями дыры. Другие вспоминают, что это далеко не первый прорыв.
— Нам же власти обещали прорыв в этом году: вот пожалуйста, один прорыв за другим.
Напомним, крупная коммунальная авария на пересечении Стара-Загоры и Ташкентской в середине января оставила без отопления несколько тысяч человек на 3 дня.
ИСТОЧНИК KP.RU