2019-02-03T21:47:58+03:00
Общество

В Тольятти появился парк Черного властелина

Очередное забавное название придумали интернет-шутники
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Парки находятся в границах улиц Мира и ПобедыПарки находятся в границах улиц Мира и ПобедыФото: принтскрин со страницы Google.
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В Тольятти появился новый парк — Центральный парк Черного властелина. Во всяком случае, такой топоним появился на Google-картах.

— Надоели уже эти шутники, — возмущаются местные жители. — Непонятно, почему нельзя тщательнее следить за всеми переименованиями на картах?

Рядом с парком Черного властелина появился и городской парк флекса и чила. Переименовать названия на Google-картах может любой пользователь, правда, для этого нужно одобрение пользователей, которые живут в этом месте.

Напомним, в интернет-картах постоянно появляются странные названия. Так, на прошедшей неделе в Самаре образовали департамент междуножного хозяйства, а острова на Волге превратились в Кубу, Ямайку и Тайвань.

ИСТОЧНИК KP.RU

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