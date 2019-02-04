"Бросилась под колеса": в Самаре на Советской Армии иномарка сбила пенсионерку-нарушительницу
В воскресенье, 3 февраля, примерно в 12:05 в Советском районе Самары произошло ДТП с участием пешехода. Там на улице Советской Армии под колеса иномарки угодила 80-летняя женщина.
- 46-летний водитель автомобиля Skoda, двигаясь со стороны проспекта Карла Маркса в направлении улицы Блюхера, в районе дома № 167 по улице Советской Армии сбил пенсионерку. Женщина переходила дорогу в неположенном месте, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
В результате произошедшего пенсионерка получила различные травмы, с которыми ее на машине скорой помощи увезли в больницу. Медики приняли решение госпитализировать ее.
- Бабулька с клюшкой рванула в неположенном месте через дорогу. У водителя Skoda не было шансов остановиться. Прям под колеса бросилась, - поделились очевидцы.
Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются полицейские. Они проводят по факту аварии проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU