В Самаре на Свободе поздно вечером полыхал автомобиль

СЕГОДНЯ 09:11 2019-02-04T09:12:05+03:00

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Вечером в воскресенье, 3 февраля, в Советском районе Самары произошел пожар. Там на улице Свободы возле дома № 5 загорелся автомобиль. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 23:04. На место происшествия выезжали 10 пожарных и 2 единицы техники. Локализовать возгорание удалось в 23:15, а полностью его потушить — в 23:16, - рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. По словам местных жителей, это не был поджог, скорее всего, произошло короткое замыкание, поскольку огонь по большей части повредил переднюю часть машины. Установить точную причину случившегося и ущерб от него предстоит специалистам.

Огонь сильно повредил переднюю часть машиныФото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU