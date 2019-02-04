2019-02-04T14:36:32+03:00
Происшествия

На трассе под Самарой опрокинулся грузовик с хлебом

В настоящее время подробности аварии устанавливаются
Анастасия ФИЛАТОВА
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Коммунальщики уже аккуратно почистили снег вокруг "перевертыша"Коммунальщики уже аккуратно почистили снег вокруг "перевертыша"Фото: скриншот видео
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Днем в понедельник, 4 февраля, на трассе КинельСамара произошло ДТП. Там прямо на дороге опрокинулась грузовая «Газель».

- На трассе перевернулся на крышу грузовик, который перевозил хлеб. На месте коммунальщики работают. Машина им ничуть не помешала — они ее просто обчистили вокруг, - рассказали очевидцы ДТП.

В настоящее время подробности аварии устанавливаются. О пострадавших ничего пока не известно.

Под Самарой перевернулся грузовик с хлебом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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