На трассе под Самарой опрокинулся грузовик с хлебом

СЕГОДНЯ 14:36 2019-02-04T14:36:32+03:00

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Днем в понедельник, 4 февраля, на трассе Кинель — Самара произошло ДТП. Там прямо на дороге опрокинулась грузовая «Газель».

- На трассе перевернулся на крышу грузовик, который перевозил хлеб. На месте коммунальщики работают. Машина им ничуть не помешала — они ее просто обчистили вокруг, - рассказали очевидцы ДТП.

В настоящее время подробности аварии устанавливаются. О пострадавших ничего пока не известно.

Под Самарой перевернулся грузовик с хлебом.

ИСТОЧНИК KP.RU