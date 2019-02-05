В Самаре накрыли подпольный цех с 2 тысячами литров алкоголя

СЕГОДНЯ 11:49 2019-02-05T11:49:54+03:00

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На днях в руки самарских полицейских попал «крупный улов». Они нашли на улице Железной Дивизии подпольный цех по производству алкоголя.

- Производство располагалось на территории гаражного бокса. При осмотре помещения там были найдены линия по розливу алкоголя, тары, фурнитура и 2 тысячи литров спиртосодержащей жидкости, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, незаконным производством занимался ранее не судимый 65-летний житель Самары. В отношении него правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Мужчине может грозить до 3 лет лишения свободы. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU