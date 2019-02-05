В Самаре накрыли подпольный цех с 2 тысячами литров алкоголя
На днях в руки самарских полицейских попал «крупный улов». Они нашли на улице Железной Дивизии подпольный цех по производству алкоголя.
- Производство располагалось на территории гаражного бокса. При осмотре помещения там были найдены линия по розливу алкоголя, тары, фурнитура и 2 тысячи литров спиртосодержащей жидкости, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
По данным полицейских, незаконным производством занимался ранее не судимый 65-летний житель Самары. В отношении него правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Мужчине может грозить до 3 лет лишения свободы. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU