В Самаре водитель на «Гелендвагене» возомнил себя трамваем и застрял на Ново-Садовой

СЕГОДНЯ 13:05 2019-02-05T13:05:39+03:00

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Днем во вторник, 5 февраля, на улице Ново-Садовой в Самаре образовался затор из трамваев. Дело в том, что там в районе пересечения с проспектом Ленина водитель внедорожника Gelandewagen внезапно решил прокатиться по трамвайным путям и напрочь там застрял. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

- Из-за выехавшего на рельсы автомобилиста встали трамваи в сторону Постникова оврага. Когда это уже кончится?! Не в первый раз там «особо умные» водители пытаются проехать, - негодуют самарцы.

По предварительным данным, за рулем внедорожника находилась девушка. Судя по фото, опубликованным в соцсетях, некоторые прохожие даже пытались «научить ее жизни» после такого заезда по рельсам.

За внедорожником выстроилась вереница трамваевФото: Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU