В Самаре водитель на «Гелендвагене» возомнил себя трамваем и застрял на Ново-Садовой
Днем во вторник, 5 февраля, на улице Ново-Садовой в Самаре образовался затор из трамваев. Дело в том, что там в районе пересечения с проспектом Ленина водитель внедорожника Gelandewagen внезапно решил прокатиться по трамвайным путям и напрочь там застрял. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.
- Из-за выехавшего на рельсы автомобилиста встали трамваи в сторону Постникова оврага. Когда это уже кончится?! Не в первый раз там «особо умные» водители пытаются проехать, - негодуют самарцы.
По предварительным данным, за рулем внедорожника находилась девушка. Судя по фото, опубликованным в соцсетях, некоторые прохожие даже пытались «научить ее жизни» после такого заезда по рельсам.
За внедорожником выстроилась вереница трамваевФото: Соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU