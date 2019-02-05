Школы в трех городах Самарской области из-за гриппа и ОРВИ закрыли на карантин

СЕГОДНЯ 15:13 2019-02-05T16:00:45+03:00

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В Самарской области продолжает расти число заболевших гриппом и ОРВИ. Так, за минувшую неделю, по данным Роспотребнадзора, в регионе заболели 12557 человек, в том числе 5565 жителей Самары. В связи с этим школы в Самаре, Тольятти и Кинеле было решено закрыть на карантин.

- Дети не будут посещать школы со среды, 6 февраля, однако учебный процесс прерываться не будет — его организуют дистанционно. Карантин продлится 7 дней. При этом каникулы начнутся в соответствии с учебными планами школ, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Родителям рекомендуют не водить детей на массовые мероприятия, а руководителям школ и детских садов, которые еще продолжают работать, поручили проводить «утренний контроль», чтобы сразу выявлять воспитанников с признаками заболевания и отводить их в медпункт.

Главный внештатный специалист по терапии минздрава Самарской области Олег Фатенков о том, чем отличается ОРЗ от ОРВИ 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU