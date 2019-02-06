2019-02-06T10:58:31+03:00
Общество

В Самаре за «Скалой» построят 13-этажное здание IT-парка

Его строят на месте бывшего ГПЗ-4
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Проект IT-парка представили в Самаре. Фото: департамент информационной политики СОПроект IT-парка представили в Самаре. Фото: департамент информационной политики СО
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В Самаре появится IT-парк. 13-этажное здание планируют построить на территории бывшего ГПЗ-4 за торгово-офисным центром «Скала». Строительство парка началось в прошлом году, сообщает пресс-служба областного правительства.

- Уже возведено несколько этажей здания на пересечении улицы Киевской и Московского шоссе. Многие компании выразили намерение стать резидентами парка. А само строительство идет с учетом их предложений, - говорится в сообщении.

Об этом объявили во время встречи губернатора региона Дмитрия Азарова с представителями IT-компаний области. На ней обсудили проект привлечения в сферу IT инвестиций от федеральных институтов развития и крупных российских инвесторов, вопросы образования и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU

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