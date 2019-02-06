В Самаре внедорожник Land Cruiser «нашампурил» себя на отбойник

СЕГОДНЯ 14:34 2019-02-06T14:34:28+03:00

Металлическая конструкция зашла в салон через заднее крыло и вышла через багажник

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Днем в среду, 6 февраля, в Куйбышевском районе Самары произошло необычное ДТП. Там дорожное ограждение насквозь пробило внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

- Все на Кряжу произошло, на улице Утевской. Металлическая «рельса» зашла в салон через заднее левое крыло, а вышла через багажник. Приличный такой кусок ограждения вырвало, - поделились свидетели аварии.

Пока обстоятельства ДТП неизвестны. Также нет информации и о пострадавших. Кто-то предполагает, что машину просто занесло, а кто-то уверяет, что аварию спровоцировал другой автомобилист. Установить точную причину случившегося предстоит полицейским.

samara.dtp.official В Самаре на Утевской водитель внедорожника "насадил" себя на отбойник

ИСТОЧНИК KP.RU