2019-02-06T15:29:10+03:00
Общество

Ученые из Самары представили обновленный 3D-атлас с «оцифрованной» коровой

Разработка показывает детальное строение крупного рогатого скота и должна помочь студентам в обучении
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Самарский государственный медицинский университетФото: Самарский государственный медицинский университет
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Самарские ученые представили доработанную версию интерактивного 3D-атласа крупного рогатого скота, с помощью которого смогут обучаться студенты сельскохозяйственных вузов. На данный момент по заказу Самарского государственного аграрного университета специалисты создали виртуальную модель коровы со всеми кожными, костными и мышечными системами.

- Мы можем добавлять в атлас результаты гистологических исследований, 3D-модели органов в норме и патологии, а также на основе этих моделей сделать VR-атлас, - рассказал директор Института инновационного развития СамГМУ Александр Колсанов.

До конца года ученые планируют завершить разработку проекта и представить 11 систем организма животного. После этого они займутся поиском компании-партнера, которая возьмет на себя продвижение 3D-атласа и его продажу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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