2019-02-06T17:18:36+03:00
Общество

В Тольятти три собаки покусали ребенка, который шел в школу

К счастью, мальчик отделался синяком и порванной курткой
Михаил ГОРЮНОВ
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Куртка пострадавшего мальчикаКуртка пострадавшего мальчикаФото: соцсети
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В Автомобильной столице местная жительница жалуется на безнадзорных животных. Наталья Савченко рассказывает, что на улице Ушакова три собаки напали на ее сына, который шел в школу.

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- Дорогие власти, где ваши хваленые службы, которые выиграли тендер? Как ходили они стаями так и ходят! Живем в соцгороде и здесь их куча, вечером страшно выйти, - возмущается женщина в социальных сетях.

Как отмечает мама мальчика, на нем, к счастью, остался только синяк и порванная куртка. Ребенок был в длинной куртке, штанах и подштанниках - возможно, именно это и помогло избежать более серьезных увечий. Наталья призывает администрацию города решить этот проблемный вопрос, не дожидаться, когда "кого-то сгрызут".

ИСТОЧНИК KP.RU

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