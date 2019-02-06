2019-02-06T18:23:55+03:00
Общество

За год на дорогах Самарской области произошло пять тысяч ДТП, пострадали больше 600 детей

В Госавтоинспекции региона зафиксировали рост аварийности
Вера ЦЫГАНКОВА
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Юрий Некрасов рассказал, где наблюдается рост аварийностиЮрий Некрасов рассказал, где наблюдается рост аварийностиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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За 2018 год в Самарской области произошло 5 тысяч ДТП. В результате них погибли 343 человека, еще 5274 человека получили ранения. Об этом на минувшей неделе в пресс-центре "Комсомольской правды" в Самаре рассказал начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов.

- Начиная с 2014 года и по 2017 год, мы ежегодно снижали показатели аварийности. К сожалению, в 2018 году нам не удалось сохранить эту тенденцию до конца. Произошел рост по количеству происшествий на 7,5%, на 12% - по числу пьяных водителей, по количеству раненых - на 8,5%, - отметил Некрасов. - К счастью, снизилось количество погибших в ДТП на 8,3%.

Особое беспокойство правоохранителей вызывает рост числа аварий с участием детей. В 2018 год произошло 561 такое ДТП, в которых 620 детей получили различные травмы, еще 12 погибли.

По словам начальника областной Госавтоинспекии, наибольший рост дорожной аварийности наблюдается в Самаре, Чапаевске, Новокуйбышевске, а также Сызранском, Волжском и Ставропольском районах.

Сейчас ГИБДД анализирует причины такого изменения статистики. Одна из них - повышение интенсивности движения транспорта. Только в прошлом году в Самарской области зарегистрировали 55 тысяч автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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