В Самаре на перекрестке Авроры - Гагарина после ДТП сгорел автомобиль
По словам очевидцев, люди успели выбраться из машины до того, как она начала полыхать
Фото: ДТП 163 СамараФото: vk.com
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Ранним утром в четверг, 7 февраля, на пересечении улиц Авроры и Гагарина произошло серьезное ДТП. Там столкнулись две иномарки, после чего одна из них загорелась. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.
- Столкнулись такси и иномарка. Слава богу, никто не пострадал, подушки безопасности их спасли. Машина вспыхнула уже после того, как люди из нее вышли, - рассказали свидетели аварии.
На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, пожарные и медики скорой помощи. Авария спровоцировала затор на дороге. В настоящее время подробности происшествия устанавливаются.
Иномарка и такси не поделили перекрестокФото: vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU